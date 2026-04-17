Sicurezza e autonomia la Lega Romagna vola a Milano Morrone | Rispondiamo compatti all’appello di Salvini

La Lega Romagna si prepara a partecipare a un evento a Milano, rispondendo all'invito del leader del partito. In una dichiarazione, il segretario regionale ha affermato che la sezione risponde unita e con fiducia all'appello del segretario nazionale. La partecipazione si inserisce in un momento di attenzione sulla sicurezza e sull'autonomia, temi sui quali il partito si concentra da tempo.