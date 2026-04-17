Sicurezza e autonomia la Lega Romagna vola a Milano Morrone | Rispondiamo compatti all’appello di Salvini
La Lega Romagna si prepara a partecipare a un evento a Milano, rispondendo all'invito del leader del partito. In una dichiarazione, il segretario regionale ha affermato che la sezione risponde unita e con fiducia all'appello del segretario nazionale. La partecipazione si inserisce in un momento di attenzione sulla sicurezza e sull'autonomia, temi sui quali il partito si concentra da tempo.
“Anche la Lega Romagna risponde compatta e con grande speranza all’appello del nostro leader Matteo Salvini", così in una nota il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. “Sabato saremo a Milano per ribadire al Paese i nostri punti fermi su immigrazione, sicurezza, giustizia.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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