Agenzia mobilità sale a 582mila il buco causato da una ex dipendente infedele

Modena, 16 febbraio 2026 – Sale a 582mila euro la somma che sarebbe stata sottratta ad Amo (l’Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena) da una dipendente infedele, attualmente ex, tra il 2018 ed il 2025. A farlo sapere è la stessa Amo, dopo che questa mattina nella sede della Provincia di Modena si è tenuta l’assemblea dei soci. Come viene spiegato, gli ulteriori ammanchi rispetto alla somma inizialmente ipotizzata, e quantificati in 67mila euro, sono stati inseriti in un’integrazione di denuncia depositata lo scorso gennaio in procura dalla stessa Amo. Ma l’assemblea dei soci di stamattina ha deliberato soprattutto un’azione sociale di responsabilità nei confronti di chi nel periodo in essere ricopriva ruoli apicali negli anni oggetti delle sottrazioni di denaro da parte della dipendente (a carico della quale esiste già un decreto ingiuntivo pendente per 448mila euro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Agenzia per la Mobilità annuncia di aver ottenuto un titolo esecutivo per recuperare l’88% delle risorse pubbliche sottratte, a cinque mesi dalla nomina del nuovo responsabile.

L’ammanco di 582 mila euro a aMo, causato da pratiche illecite, spinge l’azienda a intraprendere un’azione di responsabilità contro Reggianini e Burzacchini.

Modena, la verità dell'ex dipendente dell'Agenzia mobilità sui 500.000 euro spariti: «Non potevo fare bonifici. L'auto e i cavalli? Donazioni familiari»«Io non avevo accesso al cassetto fiscale e non ho mai avuto le credenziali per effettuare gli F24 e per la verifica delle fatture emesse e ricevute. Non ho mai avuto potere esecutivo rispetto ai ... corrieredibologna.corriere.it

Modena, le «spese pazze» da 500.000 euro della dipendente dell'Agenzia per la mobilità con la carta di credito dell'azienda: perché il caso imbarazza il PdResta alta l’attenzione sul caso «Amo», Agenzia della mobilità e del trasporto pubblico locale modenese, dove una dipendente avrebbe sottratto dal 2019 al 2025 circa 500 mila euro in diverse tranche. corrieredibologna.corriere.it

