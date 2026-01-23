Il buco nero della sanità | Dal 2012 sottratti 33 miliardi al personale

Dal 2012 a oggi, il settore sanitario pubblico ha subito una significativa riduzione delle risorse destinate al personale, con una perdita stimata di almeno 33 miliardi di euro. Questa diminuzione ha implicazioni importanti sulla qualità e sull’efficienza dei servizi offerti, evidenziando un problema strutturale che richiede attenzione e interventi mirati per garantire un sistema sanitario sostenibile e affidabile.

Sos sanità pubblica. Le spese per il personale si sono ridotte drasticamente dal 2012 al 2024: una perdita di almeno 33 miliardi di euro. Il calo è stato quantificato dalla fondazione Gimbe, organizzazione no-profit che si occupa di ricerca e informazione sulla sanità. La stima è stata illustrata dal presidente della fondazione Nino Cartabellotta durante un'audizione alla Camera sulla riforma delle professioni sanitarie. La simulazione dell'organizzazione ha mostrato come le risorse destinate al personale non abbiano tenuto il passo dell'aumento della spesa sanitaria: "È del tutto evidente che un 'saccheggio' di risorse pubbliche di tale portata ha progressivamente indebolito e demotivato il capitale umano del servizio sanitario nazionale, alimentando l'abbandono del servizio pubblico e la crescente disaffezione verso alcune professioni e specialità", ha spiegato Cartabellotta.🔗 Leggi su Today.it

