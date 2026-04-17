Durante il Forum internazionale a Roma, il presidente di Confcommercio Sicilia ha presentato le sfide e i rischi cui l’economia dell’isola è esposta, sottolineando il ruolo strategico della Sicilia nel Mediterraneo. Ha illustrato come il territorio, spesso visto come una periferia, possa invece rappresentare un punto di svolta per il sistema produttivo nazionale. La discussione si è concentrata sulla posizione geografica e sulle potenzialità dell’area.

Il presidente regionale di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, ha portato al Forum internazionale di Roma la voce del sistema produttivo dell’Isola, delineando un percorso che vede il territorio non come un margine geografico, ma come un perno strategico per l’intero Paese. Durante l’incontro tenutosi a Villa Miani il 14 e 15 aprile, i temi della crescita economica, del ruolo del terziario e della gestione post-PNRR sono stati declinati in chiave mediterranea, evidenziando come le dinamiche locali influenzino direttamente gli equilibri nazionali. L’impatto dei conflitti internazionali sulla stabilità dei consumi siciliani. Le proiezioni economiche per il biennio 2026-2027 delineano un quadro di estrema cautela, condizionato pesantemente dalle tensioni geopolitiche in Iran.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia al centro del Mediterraneo: rischi e sfide per l’economia

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