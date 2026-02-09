Sicilia al centro | Assemblee regionali a Niscemi per sostegno e confronto su sfide del territorio

Questa settimana Niscemi ospita un incontro importante. I presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome si riuniscono giovedì 12 febbraio per un’assemblea plenaria. L’obiettivo è mostrare vicinanza alla comunità locale e discutere delle sfide che il territorio affronta in questo periodo. La presenza di rappresentanti di tutta Italia vuole essere un segnale di sostegno concreto.

I presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome si riuniranno giovedì 12 febbraio a Niscemi, in Sicilia, per un'assemblea plenaria in segno di vicinanza alla comunità locale e per offrire supporto alla Regione in un momento particolarmente delicato. L'iniziativa, voluta dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, vedrà la partecipazione anche del sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. La scelta di Niscemi come sede di questo importante incontro non è casuale. Rappresenta una volontà espressa di portare l'attenzione sulle problematiche che la Sicilia sta affrontando, offrendo un segnale di solidarietà concreta.

