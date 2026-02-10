Conou economia circolare dell’olio usato | qualità legalità e nuove sfide normative al centro del dibattito

Questa mattina a Roma si è riunito il settore dell’olio usato, con Conou in prima linea. Gli operatori hanno discusso di come migliorare la qualità del riciclo, rispettare le norme e affrontare le nuove regole imposte dalla legge. Il dibattito si è concentrato sulle sfide quotidiane delle imprese familiari che lavorano nel settore, tra aggiornamenti normativi e necessità di innovazione. La sensazione è che il settore sia pronto a cambiare, ma servono ancora passi concreti per garantire legalità e sostenibilità.

La sfida del Conou: Qualità, legalità e futuro delle imprese familiari nell'economia circolare dell'olio usato. Il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (Conou) si trova ad affrontare un periodo di transizione cruciale, delineato dal suo presidente Riccardo Piunti in una recente intervista. L'obiettivo primario è consolidare la qualità del processo di rigenerazione dell'olio, un elemento distintivo del modello italiano, e al contempo affrontare le sfide legate all'evasione contributiva e all'evoluzione del tessuto imprenditoriale del settore. La questione della qualità, sottolinea Piunti, è al centro delle priorità del Consorzio.

