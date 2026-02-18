I nonni lasciano il Sud in aumento gli over 75 che si trasferiscono al Centro-nord
Luca, 78 anni, ha deciso di lasciare il suo paese nel Sud Italia per trasferirsi al Nord, spinto dal desiderio di ricevere cure migliori e vivere vicino ai figli. Negli ultimi anni, sempre più anziani sopra i 75 anni scelgono di spostarsi verso le regioni del Centro-Nord, dove trovano servizi più efficaci e infrastrutture più moderne. Questa migrazione crescente mette in evidenza come le condizioni di vita e di assistenza influenzino le scelte di chi invecchia.
Il Sud Invecchia, la Famiglia si Ricompone: Cresce la Mobilità degli Anziani verso il Centro-Nord. Un’inversione di tendenza demografica significativa sta ridisegnando la geografia familiare italiana. Negli ultimi due decenni, sempre più anziani, over 75, lasciano formalmente il Sud per vivere, o trascorrere lunghi periodi, nelle regioni del Centro-Nord, attratti dal ricongiungimento familiare e dalla ricerca di migliori servizi. Il fenomeno, emerso da un recente rapporto di Svimez e Save the Children, riflette le difficoltà del Mezzogiorno nel trattenere le proprie risorse umane, sia giovani che anziane.🔗 Leggi su Ameve.eu
‘Nonni con la valigia’ in aumento: sempre più anziani si spostano dal Sud al NordIl rapporto Svimez, pubblicato a Roma in collaborazione con Save the Children, rivela che il fenomeno dei nonni con la valigia sta crescendo.
