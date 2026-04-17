Si rinnova il rito del Palio | 55 edizioni e una nuova primavera di teatro e giovani

Ogni anno, con l’arrivo della primavera, si rinnova il tradizionale evento del Palio, giunto alla sua 55ª edizione. La manifestazione coinvolge giovani artisti che si preparano a salire sul palco, portando in scena spettacoli e performance che animano il teatro locale. L’occasione vede la partecipazione di numerosi giovani, pronti a condividere il loro talento e a prendere parte a questa tradizione che ogni volta rinnova il suo fascino.

Ogni primavera è un rito che si rinnova: luci che si accendono, sipari che si aprono e centinaia di giovani pronti a raccontarsi. Non solo teatro, ma una palestra di vita. Sta per tornare, per la sua 55a edizione, il Palio Teatrale Studentesco Città di Udine, la rassegna organizzata dal Teatro.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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