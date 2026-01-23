Il rito si rinnova a Settimo Rottaro | c' è la sagra del Salam ' d Patata

A Settimo Rottaro torna la tradizionale Sagra del Salam 'd Patata, un evento che richiama le radici contadine del territorio. Questa manifestazione rappresenta un’occasione per riscoprire i sapori autentici e la cultura locale, nel rispetto delle tradizioni che si tramandano nel tempo. Un momento di condivisione e di valorizzazione della cucina tipica, ideale per vivere un’esperienza semplice e genuina nel cuore del Canavese.

C'è un tempo, nel cuore dell'inverno canavesano, in cui la memoria contadina si risveglia per celebrare un legame antico: quello con la terra e i suoi frutti più umili. Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, Settimo Rottaro torna a vestirsi a festa per la Sagra del Salam 'd Patata, un appuntamento.

