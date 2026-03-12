Fiera del Disco numero 43 Il rito che si rinnova tra solchi e memoria

La Fiera del Disco numero 43 si svolge in un’atmosfera di continua tradizione, dove appassionati e collezionisti si riuniscono tra bancarelle di vinili, cassette e memorabilia musicale. In questa occasione, si mettono in mostra pezzi di valore, alcuni risalenti a decenni fa, che conservano intatta la loro identità tra i solchi e le copertine. È un appuntamento che celebra il fascino tangibile del supporto fisico, che resiste al tempo e al progresso digitale.

Ci sono oggetti che non accettano di diventare polvere digitale. Il vinile è uno di questi: ha un peso, un odore, una storia impressa in ogni graffio. A Mortegliano, questa resistenza ha un nome e una durata: la Fiera del Disco, che quest'anno taglia il traguardo della sua 43ª edizione. Non è solo un mercato; è un esercizio di lentezza in un mondo che corre troppo. È il piacere di far scorrere le dita tra le copertine, di cercare quel 33 giri che avevamo perso o quel CD che ci ha salvato la vita a sedici anni. Come abbiamo imparato in oltre quarant'anni di storia del Circolo Il Cantiere, la cultura non è qualcosa che si consuma passivamente, ma qualcosa che si scambia e si vive insieme. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

