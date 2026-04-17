Si potrà riviere l' impresa della nave attraverso le tappe di Los Angeles Tokyo Darwin Singapore Mumbai Abu Dhabi Doha e Jeddah

Venerdì 17 e venerdì 24 aprile andrà in onda su Rai3 in prima serata una trasmissione dedicata alla navigazione di una nave che attraverserà diverse tappe internazionali, tra cui Los Angeles, Tokyo, Darwin, Singapore, Mumbai, Abu Dhabi, Doha e Jeddah. La programmazione prevede due puntate che seguiranno il percorso della nave e le sue soste nei vari porti. La trasmissione sarà trasmessa in prima serata sulla rete Rai3.

R oma, 9 apr. (askanews) – Venerdì 17 e venerdì 24 aprile andrà in onda su Rai3 in prima serata (e in boxset da venerdì 17 su RaiPlay) “Vespucci – il viaggio più lungo”, docuserie in due puntate per rivivere il progetto “Tour Mondiale Vespucci” che ha portato l’Italia in giro per il mondo, con la voce narrante di Luca Ward. Leggi anche › “Chi segna vince”, su Rai 3 la storia della peggiore squadra di calcio del mondo Attraverso lo sguardo dei protagonisti, degli allievi ufficiali, dell’equipaggio e del suo Comandante, capitano di vascello Giuseppe Lai, si potrà riviere l’impresa della nave attraverso le tappe di Los Angeles, Tokyo, Darwin, Singapore, Mumbai, Abu Dhabi, Doha e Jeddah, e scoprire da vicino il “Villaggio Italia”, l’esposizione pluriennale itinerante del made in Italy che ha riunito le “nazionali delle eccellenze italiane”.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Si potrà riviere l'impresa della nave attraverso le tappe di Los Angeles, Tokyo, Darwin, Singapore, Mumbai, Abu Dhabi, Doha e Jeddah Notizie correlate Leggi anche: Nuova ondata di attacchi dell'Iran contro i paesi arabi. Esplosioni a Manama, Doha e Abu Dhabi Guerra Stati Uniti-Israele-Iran, attaccata l’ambasciata Usa in Kuwait. Esplosioni a Dubai, Abu Dhabi e DohaColonne di fumo si sono levate nei pressi dell’ambasciata statunitense in Kuwait.