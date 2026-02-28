Nuova ondata di attacchi dell' Iran contro i paesi arabi Esplosioni a Manama Doha e Abu Dhabi

Una nuova serie di esplosioni si è verificata a Manama, Doha e Abu Dhabi, segnando un’intensificazione delle tensioni nella regione. L’Iran ha condotto una serie di attacchi di ritorsione contro diversi paesi arabi nel Golfo, rispondendo agli attacchi recenti attribuiti a Stati Uniti e Israele. La situazione nel Medio Oriente continua a essere caratterizzata da scontri e azioni militari che coinvolgono più nazioni.

Va avanti senza sosta la nuova guerra in Medio Oriente. Esplosioni sono state segnalate a Manama, Doha e Abu Dhabi, mentre l'Iran ha lanciato una nuova ondata di attacchi di ritorsione in tutto il Golfo in seguito agli attacchi di Stati Uniti e Israele. Testimoni dell'AFP riferiscono di esplosioni in Bahrein e Qatar; fumo visibile dalla base di Al Dhafra ad Abu Dhabi, che ospita truppe statunitensi. L'Arabia Saudita ha poi fatto sapere che "si riserva il diritto di rispondere" agli attacchi dell'Iran in ritorsione per i raid americani. Al momento, non sono state segnalate vittime americane a seguito della prima ondata di attacchi di rappresaglia dell'Iran contro le strutture militari statunitensi in Bahrein, Kuwait, Giordania, Emirati Arabi Uniti e Qatar, secondo due funzionari statunitensi, citati da Nbc. 🔗 Leggi su Iltempo.it

