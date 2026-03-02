Guerra Stati Uniti-Israele-Iran attaccata l’ambasciata Usa in Kuwait Esplosioni a Dubai Abu Dhabi e Doha

Nelle ultime ore, si sono verificati attacchi contro l’ambasciata statunitense in Kuwait, con colonne di fumo visibili nei pressi della sede diplomatica. I media israeliani riferiscono delle esplosioni e delle sirene antiaeree attivate, mentre nel Golfo si sono uditi segnali di allarme a Dubai, Abu Dhabi e Doha. La situazione si inserisce in un quadro di tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Colonne di fumo si sono levate nei pressi dell’ambasciata statunitense in Kuwait. Lo riferiscono i media israeliani, mentre nelle ultime ore sono risuonate nel paese del Golfo le sirene antiaeree. Il presidente cipriota Nikos Christodoulides ha affermato che un attacco notturno si è verificato alla base britannica della RAF di Akrotiri. A causarlo un drone Shahed senza pilota, che ha provocato solo danni materiali lievi. Anche la città di Sanandaj, nell’ovest dell’Iran a maggioranza curda, è stata colpita da un attacco missilistico. Esplosioni sono state avvertite negli ultimi minuti a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Lo riferiscono i media locali e i giornalisti sul posto dell’agenzia francese Afp. 🔗 Leggi su Open.online

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, la replica di Teheran: colpiremo le basi americane nella regione, razzi sulla V flotta in Bahrein, Qatar, Emirati e Kuwait. Esplosioni a Tel Aviv | I target dei raid Usa Notizie non ufficiali hanno riportato la morte del comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, e del ministro della Difesa Aziz...

Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'IranDecine di attacchi condotti da Stati Uniti e Israele hanno colpito obiettivi strategici e vertici istituzionali in Iran e ucciso la Guida Suprema Ali Khamenei. Il regime di Teheran ha risposto con mis ... wired.it

Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'La morte della guida suprema confermata dalla tv di Stato Israeliana. Il tycoon: 'Ci sono alcuni buoni candidati per guidare l'Iran. Raid fino alla pace nella regione'. Chiuso lo stretto di Hormuz. Es ... ansa.it

Guerra Usa-Iran, il capo della sicurezza Larijani: «Non trattiamo con gli Stati Uniti». Raid israeliani su Beirut: 10 morti - facebook.com facebook

