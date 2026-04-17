Si incontrano in centro a Torino per la vendita di un Rolex e scatta il furto lampo | 21enne arrestato

A Torino, un giovane di 21 anni è stato fermato dopo aver rapinato un orologio Rolex dal valore di circa 9.500 euro a un uomo che aveva incontrato online. L'episodio è avvenuto nel centro della città, dove si è svolto il furto lampo. La polizia ha intercettato il ragazzo poco dopo e lo ha arrestato. L'indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.

Furto di un orologio di lusso e arresto Torino: un giovane di 21 anni, cittadino rumeno, è stato fermato subito dopo aver sottratto con destrezza un Rolex a un uomo che aveva messo in vendita l’oggetto su una piattaforma online. La ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei pressi di via Buozzi, nel cuore di Torino. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un furto appena avvenuto. Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno individuato il presunto autore del reato, che corrispondeva alla descrizione fornita dalla Centrale Operativa, e lo hanno fermato.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Si incontrano in centro a Torino per la vendita di un Rolex e scatta il furto lampo: 21enne arrestato Notizie correlate Leggi anche: Aggrediscono i clienti della pizzeria a Torino con un machete: arrestato un 21enne, si cerca il complice Leggi anche: Perugia, forza il posto di blocco e scatta l'inseguimento: 21enne arrestato Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: ISA 2026 arriva a Torino: l’archeometria al centro del mondo; Green Film Lab a Torino; Per Exposed istituzioni, luoghi indipendenti e snodi urbani dialogano con Torino; Festival enogastronomici, sagre ed eventi del weekend dal 17 al 19 aprile 2026. Si incontrano in centro a Torino per la vendita di un Rolex e scatta il furto lampo: 21enne arrestatoFurto di un orologio di lusso e arresto Torino: un giovane di 21 anni, cittadino rumeno, è stato fermato subito dopo aver sottratto con destrezza un Rolex a un uomo che aveva messo in vendita ... virgilio.it Corteo pro Cospito a Torino, 18 condanne per i danneggiamenti, le più alte a cinque anni e mezzo. Imputati gli anarchici. #ANSA facebook Memoria e arte, “Art of Remembrance” arriva a Torino x.com