Aggrediscono i clienti della pizzeria a Torino con un machete | arrestato un 21enne si cerca il complice

A Torino, un giovane di 21 anni è stato arrestato per aver aggredito dei clienti di una pizzeria con un machete, causando tre feriti. Uno di loro si trova in condizioni critiche. Le forze dell'ordine stanno cercando un altro uomo, sospettato di essere coinvolto nell'episodio. L'episodio si è verificato nel centro della città, portando all'intervento delle forze dell'ordine e all'arresto del sospettato.

Arrestato a Torino un 21enne per tentato omicidio. Tre feriti di cui uno in pericolo di vita. Ora si cerca il presunto complice. 🔗 Leggi su Fanpage.it Terrore in pizzeria a Torino, clienti colpiti con machete: arrestato tunisinoChi c’era, a mangiare la pizza da Istabul Mimo alle undici della sera del 3 aprile, ricorda tre cose: il fumo dello spray al peperoncino che brucia... Torino, machete e spray per uno sguardo: arrestato il 21enneUn ventunenne è finito in manette a Torino dopo un’aggressione violenta avvenuta lo scorso 3 aprile in corso Giulio Cesare, nel quartiere Barriera di... Temi più discussi: Terrore in pizzeria a Torino: Non devi guardarla, poi aggrediscono tre clienti con un machete; Ubriaco molesta clienti al supermercato e aggredisce carabinieri e sanitari: arrestato 54enne; Forbici alla mano, aggredisce i clienti e la titolare del bar: la donna resta ferita; Rapina in posta a Milano: cliente reagisce e prende a pugni il bandito, ferita una dipendente. Fvg, imbriaghela molesta clienti al bar e aggredisce i Carabinieri: denunciato 40enneIntervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine a seguito di segnalazioni da parte di alcuni clienti di un bar della zona sud della città, che hanno contattato il Numero ... triestecafe.it Brescia, minaccia i clienti di un bar con un bastone e aggredisce la polizia: arrestatoGli agenti della squadra volante della polizia sono intervenuti in via San Donino a Brescia, a seguito di una richiesta di intervento urgente pervenuta attraverso il numero di emergenza 112 Nue, per ... ilgiorno.it Imboccano contromano e aggrediscono coppia che li riprende (VIDEO) - facebook.com facebook Vogliono portare bagagli pesanti a bordo del pullman e aggrediscono l'autista: ennesimo episodio di violenza x.com