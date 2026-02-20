Al via domani a Spazio Seme il ciclo di incontri Pagine Verdi

Domani, a Spazio Seme, prende il via il ciclo di incontri “Pagine Verdi”, promosso dall’associazione SEED APS. La prima serata in programma alle 18 si concentra sui problemi ambientali e sulla tutela del territorio locale. Durante l’evento, autori e esperti discuteranno di pratiche sostenibili e di come coinvolgere la comunità nelle iniziative ecologiche. La serie proseguirà con altri due incontri, tutti aperti al pubblico e senza costi.

Ambiente e sostenibilità a cura della nuova associazione SEED APS Prende il via domani, sabato 21 febbraio alle ore 18 presso Spazio Seme, il ciclo di incontri “PAGINE VERDI – Incontri con l’autore”, tre appuntamenti pubblici e gratuiti dedicati ai temi dell’ambiente, della sostenibilità e della tutela del territorio. La rassegna propone presentazioni di libri seguite da un confronto aperto con il pubblico e da un aperitivo conviviale, con l’obiettivo di alimentare consapevolezza e partecipazione attiva su questioni ambientali sempre più centrali per il presente e il futuro delle comunità locali.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Al via domani a Spazio Seme il ciclo di incontri “Pagine Verdi” Leggi anche: “Pagine verdi – Incontri con l’autore” a Spazio Seme Leggi anche: Al via il ciclo di incontri di orientamento 'Informatica Spazio aperto' Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pescare Show 2026, IEG: al via domani alla Fiera di Rimini; Al via Le voci del domani; Assiom Forex, il 32° Congresso degli operatori dei mercati finanziari al via domani a Venezia; Al via domani a Napoli la 7ª edizione di HospitalitySud, il salone per hotellerie ed extralberghiero. Al via domani a Napoli la 7ª edizione di HospitalitySud, il salone per hotellerie ed extralberghieroAlla Stazione Marittima di Napoli la settima edizione di HospitalitySud, giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, una occasione di incontro professionale con titolari, manager, impiegati ... ilmattino.it Cidim, al via domani il Festival giovani talenti italiani nel mondoAlcuni dei migliori giovani musicisti italiani arrivano domani in Calabria e saranno i protagonisti di otto concerti, tutti a Vibo Valentia. Parte ufficialmente la prima edizione del Festival Giovani ... adnkronos.com Spazio Seme. DJ KRUSH · -Yamigenei-. DOMENICA 22 FEBBRAIO Doppia replica ore 17 e ore 21 FIOR DI LOTO - FIGLIA DI STREGA primo studio testo e regia a cura di Francesco Botti con Francesco Gambella, Samuele Bidini, Flora Comite, Matteo - facebook.com facebook