Pagine verdi – Incontri con l’autore a Spazio Seme

Il ciclo di incontri “Pagine verdi – Incontri con l’autore” partirà domani, sabato 21 febbraio alle 18, a Spazio Seme di Arezzo. La causa è la crescente attenzione verso temi ambientali e la volontà di coinvolgere il pubblico in discussioni sulla sostenibilità e la tutela del territorio. Tre appuntamenti gratuiti offriranno alle persone l’opportunità di ascoltare autori e esperti che approfondiranno questioni come la conservazione delle riserve naturali e le sfide del cambiamento climatico. La partecipazione sarà aperta a tutti gli interessati, senza prenotazione.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – Inizia domani, sabato 21 febbraio alle 18 presso Spazio Seme, il ciclo di incontri " Pagine verdi – Incontri con l'autore ", tre appuntamenti pubblici e gratuiti dedicati a ambiente, sostenibilità e tutela del territorio. La rassegna propone presentazioni di libri seguite da un confronto aperto con il pubblico e aperitivo, con l'obiettivo di alimentare consapevolezza e partecipazione su temi ambientali attraverso momenti di confronto. I tre incontri sono organizzati da S EED APS, nuova associazione culturale nata per rendere la creatività una risorsa concreta per il benessere, l'educazione e la partecipazione della comunità.