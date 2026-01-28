Piante e Spezie | all’IPSEOA di Sapri al via un progetto tra cultura territorio e tradizioni del Mediterraneo

Questa mattina all’IPSEOA di Sapri è stato annunciato il nuovo progetto “Piante e Spezie”. L’iniziativa si svolgerà ufficialmente il 29 gennaio e mira a mettere in collegamento cultura, territorio e tradizioni del Mediterraneo. Studenti e insegnanti lavorano insieme per riscoprire usi e memorie delle piante aromatiche, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale e condividere storie tra i popoli del mare.

Il progetto è inserito nel più ampio programma “Mare Nostrum”, articolato in quattro aree tematiche: Piante e Spezie, Laboratorio di ceramica e rame, Il mare risorsa da tutelare, Attività sportive. E' in partnership con Club Rotary Salerno, Club Rotary Salerno Est, Club Rotary Duomo, Club Rotary Picentia, Club Rotary Nord dei Due Principati, Inner Wheel Salerno, Inner Wheel Salerno Est, Interact Salerno, Interact Salerno Est, APS Gazania e promosso dall’ APS Noi di Torraca. Il progetto intende valorizzare le piante aromatiche e officinali, le spezie, il grano, l’ulivo, la vite e il miele, attraverso uno studio che ne esplora le origini storiche, geografiche e culturali, i percorsi commerciali e migratori e i loro utilizzi medicinali, culinari e rituali, con particolare attenzione alle varietà tipiche del Cilento interno.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Sapri Piante e Spezie

Il progetto “Jadeite” è stato avviato a Firenze, con l'obiettivo di promuovere una transizione verde e partecipativa nel Mediterraneo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sapri Piante e Spezie

Argomenti discussi: Antibiotici naturali: non solo piante, ecco da dove arrivano davvero; Ficodì, i liquori che raccontano la Sicilia un bicchierino alla volta.

Piante e Spezie: all’IPSEOA di Sapri, al via un progetto tra cultura, territorio e tradizioni del MediterraneoSarà presentato ufficialmente il 29 gennaio presso l’IPSEOA di Sapri il progetto Piante e Spezie – Utilizzo e tradizioni in un percorso di cultura tra i popoli del Mediterraneo, un’iniziativa ... salernotoday.it

Un progetto per valorizzare il patrimonio botanico e gastronomico del CilentoValorizzare il patrimonio botanico e gastronomico del Cilento: è questo l'obiettivo del progetto che sarà presentato domani all'IPSEOA di Sapri (Sa) dal titolo Piante e Spezie - Utilizzo e tradizioni ... ansa.it

Un progetto per valorizzare il patrimonio botanico e gastronomico del Cilento. Particolare attenzione a piante aromatiche, spezie, grani, ulivo, vite e miele #ANSA x.com

Specie Aliene di Piero Genovesi Un viaggio tra piante e animali che cambiano gli ecosistemi senza chiedere permesso. Un libro chiaro, attuale e sorprendente per capire davvero cosa significa “specie invasiva”. Disponibile in biblioteca! #bibliotecagrov facebook