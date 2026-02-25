Lady chef ai fornelli Uccellini torna a Sanremo | Porto qui la mia cucina

Uccellini torna a Sanremo per portare la sua cucina, dopo aver partecipato lo scorso anno. La causa è il 76esimo Festival, che richiama chef noti e appassionati di gastronomia. Questa volta, il cuoco vuole condividere con il pubblico le sue specialità, mescolando tradizione e innovazione. Durante la manifestazione, tra i fornelli, si distingue per la passione e la cura dei dettagli, attirando l’attenzione di molti spettatori e appassionati.

Sansepolcro (Arezzo), 25 febbraio 2026 – C'era già stata lo scorso anno e vi tornerà anche stavolta, in occasione del 76esimo Festival di Sanremo. Una bellissima conferma in qualità di «lady chef» per Alessia Uccellini di Sansepolcro, titolare dello storico Ristorante Fiorentino-Locanda del Giglio. Anche quest'anno la Federazione Italiana Cuochi, grazie al suo sodalizio delle «signore», è di nuovo protagonista a Casa Sanremo. Sanremo Festival host and artistic director Carlo Conti with Italian singer Laura Pausini on stage at the Ariston theatre during the 76th Sanremo Italian Song Festival, Sanremo, Italy, 24 February 2026.