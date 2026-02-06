Scatta l' allarme del braccialetto elettronico stalker arrestato a due passi dal lavoro della ex

Questa mattina, gli agenti hanno arrestato uno stalker che aveva violato le restrizioni, avvicinandosi troppo al luogo di lavoro dell’ex. La segnalazione del braccialetto elettronico ha permesso di intervenire in tempo. La tecnologia e una pronta risposta delle forze dell’ordine hanno evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

La tecnologia e la rapidità d'intervento hanno evitato che una storia di maltrattamenti potesse avere nuovi, pericolosi sviluppi. Nella serata del 4 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Modena Viale Tassoni e di Spilamberto hanno arrestato un uomo che aveva violato il divieto di.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Braccialetto Elettronico

Un uomo è stato sottoposto alla misura del braccialetto elettronico per aver perseguitato la sua ex compagna.

Ultime notizie su Braccialetto Elettronico

