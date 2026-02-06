si avvicina alla ex per minacciarla nonostante il braccialetto elettronico a genova arrestato un 46enne

Questa mattina a Genova, un uomo di 46 anni è stato fermato dalla polizia. Nonostante il braccialetto elettronico, ha violato il divieto di avvicinarsi all’ex compagna. La donna si era rivolta alle forze dell’ordine, che sono intervenute e hanno arrestato l’uomo, un rumeno, per aver minacciato la donna nonostante il dispositivo anti-stalking.

Un 46enne rumeno è stato arrestato per violazione del provvedimento di allontanamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa a Genova. L'uomo è stato individuato e fermato mercoledì mattina, dopo che il dispositivo elettronico anti-stalking della vittima ha segnalato la sua presenza nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato e all'uomo è stato applicato il divieto di ritorno nel comune di Genova.

A Fiuggi, un uomo è stato arrestato dopo aver avvicinato l’ex moglie utilizzando un braccialetto elettronico.

