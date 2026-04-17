Rubavano vestiti firmati nell'outlet di Valmontone fra i sei arrestati un uomo di 66 anni
I carabinieri di Valmontone e Colleferro hanno effettuato un’operazione congiunta presso l’outlet di Valmontone, arrestando sei persone accusate di furto aggravato. Tra gli arrestati c’è anche un uomo di 66 anni. L’intervento si è svolto in collaborazione con la vigilanza dell’area commerciale, che aveva segnalato comportamenti sospetti. L’attività ha portato alla cattura dei sospettati e al sequestro di merce rubata.
I carabinieri di Valmontone e Colleferro hanno collaborato con la vigilanza dell'outlet in un doppio blitz che ha portato a sei arresti per furto aggravato.🔗 Leggi su Fanpage.it
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