Cricket e integrazione | a Sesto Fiorentino il primo torneo tra residenze universitarie

A Sesto Fiorentino si è svolto il primo torneo di cricket tra diverse residenze universitarie, attirando studenti da vari background. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani, uniti dall’obiettivo di praticare sport e favorire l’integrazione tra le comunità universitarie. La manifestazione si è svolta in un clima di entusiasmo, con partite che hanno coinvolto gli studenti in un momento di socializzazione e scambio culturale.

Sesto Fiorentino (Firenze), 10 aprile 2026 – Una giornata di sport, inclusione e condivisione nel segno del cricket. Domenica 12 aprile gli impianti del Centro Universitario Sportivo di Sesto Fiorentino ospiteranno il primo torneo di cricket tra residenze universitarie fiorentine, promosso dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana. L’iniziativa, spiega una nota, nasce per valorizzare una disciplina sempre più diffusa tra gli studenti, anche grazie alla presenza di giovani provenienti dall’estero, e per rafforzare il senso di comunità all’interno delle case dello studente. Sessanta ragazzi in campo In campo... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cricket e integrazione: a Sesto Fiorentino il primo torneo tra residenze universitarie Residenze universitarie in città: "Nei prossimi anni 500 posti letto in più per gli studenti"Il sindaco Alessandro Canelli ha fatto il punto sugli studentati in città, fra progetti in approvazione e lavori che partiranno a breve Nei prossimi... Bari, l'accesso alle residenze universitarie è poco sicuro: investito uno studente. E parte la protesta«Chi vive le residenze ogni giorno (Mennea, Fraccacreta, Dell’Andro) denuncia la pericolosità delle strade circostanti: mancano strisce pedonali,...