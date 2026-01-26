Le sfide socio-economiche e geopolitiche | convegno con i Progressisti di Terra di Lavoro

Venerdì 30 gennaio alle 17.00, nella Sala Conferenze della Biblioteca Diocesana di Caserta, si terrà un convegno organizzato dai Progressisti di Terra di Lavoro. L'evento offrirà un’occasione di confronto sulle principali sfide socio-economiche e geopolitiche che interessano il territorio e il contesto nazionale, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo tra partecipanti e relatori.

Venerdì 30 gennaio, alle ore 17.00, nella Sala Conferenze della Biblioteca Diocesana di Caserta ci sarà un momento di riflessione e dibattito pubblico organizzato dall'associazione "Progressisti per Terra di Lavoro". L'incontro, dal titolo "L'Europa, l'Occidente e le parole della sinistra nel secolo che avanza", si propone di analizzare le sfide socio-economiche e geopolitiche che la sinistra è chiamata ad affrontare in un contesto globale in rapida trasformazione. In un'epoca segnata da profonde transizioni, l'evento mira a rimettere al centro del dibattito i valori e il linguaggio necessari per interpretare il futuro dell'Occidente e delle istituzioni europee.

