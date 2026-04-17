Sport e Salute ha promosso un'iniziativa rivolta a circa 2,3 milioni di studenti tra i 6 e i 13 anni, chiamata Attiviamoci Tutti i giorni in Movimento. L’obiettivo è incoraggiare i giovani a praticare attività fisica quotidianamente, contrastando la sedentarietà. La sfida si svolge attraverso un contest che coinvolge scuole e studenti in tutta Italia, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita più attivo tra i più giovani.

Sport e Salute lancia una sfida motoria che coinvolge circa 2,3 milioni di studenti tra i 6 e i 13 anni attraverso il contest denominato Attiviamoci Tutti i giorni in Movimento. L’iniziativa mira a contrastare il fenomeno del drop out sportivo giovanile, stimolando 12.700 istituti scolastici e oltre 120.000 classi di scuola primaria e secondaria di primo grado a riscoprire il valore dell’attività fisica costante. La lotta alla sedentarietà digitale tra creatività e musica. Allontanare i ragazzi dagli schermi per riportarli nel mondo del movimento è l’obiettivo centrale di questa operazione. Il progetto si rivolge a una platea vastissima di alunni, già abituati a collaborare con i programmi Scuola Attiva Kids e Scuola Attiva Junior, focalizzati su tematiche legate al benessere alimentare e allo sviluppo sostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfida sportiva per 2,3 milioni di studenti: stop alla sedentarietà

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