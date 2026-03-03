Sana alimentazione e lotta alla sedentarietà ecco gli eventi in programma a marzo nel Cesenate

Gli appuntamenti si terranno alla Casa della Comunità della Costa di Cesenatico nei seguenti giorni ed orari: giovedì 12 marzo dalle 9:30 alle 11:30 ‘Attività Fisica’: semplici strategie da utilizzare per aumentare l’attività fisica nella vita di tutti i giorni. Incontro tenuto dal chinesiologo dell’Ausl Romagna. Si consiglia abbigliamento e calzature sportive. Giovedì 19 marzo dalle 9:30 alle 11:30 ‘Le basi della sana alimentazione’: incontro condotto da dietista dell’Ausl Romagna per imparare a comporre un piatto sano, pratico e gustoso. Giovedì 26 marzo dalle 9:30 alle 11:30 ‘Tutto parte dalla spesa’: incontro condotto da dietista dell’Ausl Romagna che fornirà consigli e strumenti utili a elaborare un menù settimanale equilibrato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Tanti gli eventi in programma: libri, docufilm, copie anastatiche, podcast, serie tv, opere teatrali, concerti, tour ed eventi in tutta Italia. Primo appuntamento il 6 marzo

Unione Valdera: nelle scuole arriva Carlotta, la carota magica, per educare i bambini alla sana alimentazionePresentato presso la sede dell’Unione Valdera il progetto 'Le avventure di Carlotta, la carota magica', un’iniziativa che porterà nelle scuole...

Altri aggiornamenti su Sana alimentazione

Temi più discussi: Francia, via alla Strategia nazionale su alimentazione, nutrizione e clima: obiettivo 2030; Il Canottaggio pugliese al convegno La Prevenzione: Uno Stile di Vita; Tre scuole padovane premiate da Despar per i loro supereroi del cibo; Scuolafacendo 2025/2026: Despar dona oltre 550.000 euro alle scuole italiane.

Oms. Assemblea Generale approva tre risoluzioni. Vaccini meno cari, lotta all’antibiotico resistenza e sana alimentazioneLa resistenza agli antibiotici indicata come al prima emergenza nel campo della resistenza ai farmaci. Per i vaccini i governi e le aziende devono impegnarsi per una reale concorrenza che consenta di ... quotidianosanita.it

Via il ticket sui farmaci, lotta a corruzione e azzardo, stop a spoil system, promozione di un’alimentazione sana e stretta all’intramoenia. Ecco il programma salute dei ...E ancora più attenzione al territorio con una maggiore integrazione tra sociale e sanitario ed un revisione della rete ospedaliera che porti nel tempo ad una netta separazione tra pubblico e privato. quotidianosanita.it

Per una sana e corretta alimentazione!! Batteria professionale 18 pezzi Bavaria in acciaio inossidabile 18/10 Consigliate dai nostri migliori chef A soli 139,99€ !!! ULTIME DISPONIBILI!!! dal 1954 ci prendiamo cura di te Info 081/8952111 - facebook.com facebook