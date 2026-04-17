Sfida a Riccione | i tre talenti della Kairos brillano nel fondo

Lo scorso 12 e 13 aprile a Riccione si è svolto il Campionato Italiano Indoor di Fondo, dove tre nuotatori della Kairos Nuoto Lamezia hanno partecipato come rappresentanti della regione calabrese. I giovani atleti hanno affrontato le competizioni nel tentativo di ottenere risultati sul livello nazionale, portando avanti il nome della loro società e della loro terra. La manifestazione ha visto in vasca numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane.

Tre nuotatori della Kairos Nuoto Lamezia hanno rappresentato il talento calabrese durante il Campionato Italiano Indoor di Fondo, tenutosi a Riccione lo scorso 12 e 13 aprile. Miriam Artusa, Domenico Strangis e Riccardo DâIppolito sono stati gli unici atleti del territorio a misurarsi con l’élite nazionale in questa prestigiosa competizione dedicata alle specialità di resistenza. L’evoluzione tecnica dei tre protagonisti della piscina Salvatore Giudice. Il percorso individuale dei tre ragazzi della piscina comunale di Lamezia Terme ha evidenziato diverse fasi di crescita sportiva. Miriam Artusa ha affrontato la sfida dei 3 km segnando il suo debutto assoluto in un campionato di questa portata; la prestazione è stata caratterizzata da una gestione della gara improntata alla maturità e a un forte impegno personale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfida a Riccione: i tre talenti della Kairos brillano nel fondo Notizie correlate Lamezia sfida l’élite: 3 talenti calabresi volano a RiccioneTre nuotatori della Kairos Nuoto Lamezia si apprestano a sfidare l’élite nazionale a Riccione nei prossimi 12 e 13 aprile. Rimonta incredibile della Kairos Lamezia: trionfo nel doloreLa Kairos Lamezia ha messo in campo una prestazione di straordinaria resilienza lo scorso sabato, riuscendo a ribaltare un esito che sembrava ormai... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie B1 - Vtb Dm Sistemi Group Bo vs Lasersoft Riccione Volley 3-0; Dolore cronico per 10 mln di italiani, oltre 400 anestesisti a Riccione per congresso Siaarti; Valle Elvo protagonista a Riccione con i giovani; Boxe, Tyson Fury batte Makhmudov ai punti. Poi lancia la super sfida ad Antonhy Joshua. Nuoto, assoluti di Riccione: oggi prime finali, problemi per Alessandra MaoLa piscina comunale di Riccione ospita la seconda giornata degli Assoluti Primaverili Unipol di nuoto , evento fondamentale per definire la composizione della N ... sportface.it Assoluti di nuoto a Riccione: in palio i pass per gli EuropeiDal 14 al 18 aprile, Riccione ospita i Campionati Italiani Assoluti di nuoto, evento cruciale per la stagione e per la selezione della Nazionale in vista degli Europei di Parigi. Tra i protagonisti pi ... it.blastingnews.com DONAZIONE ORGANI, LA SFIDA CULTURALE PARTE DAI GIOVANI Il 19 aprile, Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti: in Calabria alleanza tra scuola e associazioni per diffondere la cultura del dono https://www.calabriainchieste.it/2026/04/ - facebook.com facebook Dopo aver vinto la sfida dei talenti, Adriana e i suoi "volpini" si godono un pranzo tutto per loro in giardino #GFVIP x.com