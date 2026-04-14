Rimonta incredibile della Kairos Lamezia | trionfo nel dolore

La Kairos Lamezia ha affrontato sabato scorso una partita del Campionato Interregionale di Promozione contro la Basilicata Nuoto 2000. Durante l'incontro, la squadra ha ribaltato un risultato che sembrava ormai perso, dimostrando una grande determinazione. La partita si è conclusa con una vittoria inaspettata grazie a una rimonta che ha sorpreso gli spettatori presenti.

La Kairos Lamezia ha messo in campo una prestazione di straordinaria resilienza lo scorso sabato, riuscendo a ribaltare un esito che sembrava ormai compromesso durante il match del Campionato Interregionale di Promozione contro la Basilicata Nuoto 2000. All’interno della piscina comunale Salvatore Giudice, i padroni di casa hanno trasformato un deficit iniziale pesante in una vittoria finale per 15-13, dando prova di una forza mentale superiore nel momento del bisogno. La cronologia di una rimonta sportiva e umana. Il percorso verso il successo è stato caratterizzato da una curva di intensità molto ripida. Nella fase iniziale della sfida, la squadra guidata dal tecnico Pierluigi De Fazio ha faticato a trovare il giusto ritmo, chiudendo il primo tempo in svantaggio per 3-6.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimonta incredibile della Kairos Lamezia: trionfo nel dolore LIVE Perugia-Piacenza 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: rimonta incredibile degli umbri nel primo set, 27-25CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Errore al servizio Perugia 2-4 Vincente Bovolenta da seconda linea sulle mani del muro 2-3 Primo tempo... Kings League, rimonta incredibile dei CircusCologno Monzese 10 aprile 2026 – I Circus tornano alla vittoria in modo clamoroso dopo la sconfitta della scorsa settimana ai Shootout contro gli...