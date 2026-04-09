Sagra del Carciofo | a Sezze la 55° edizione

A Sezze, nel centro storico, si terrà la 55ª edizione della Sagra del Carciofo, prevista per il fine settimana del 18 e 19 aprile. La manifestazione, giunta alla sua edizione annuale, prevede eventi e bancarelle dedicate a questo prodotto tipico. L’appuntamento coinvolge residenti e visitatori, offrendo l’opportunità di scoprire e assaporare specialità locali legate alla tradizione.

Torna per la sua 55° edizione la Sagra del Carciofo che animerà il centro storico di Sezze sabato 18 e domenica 19 aprile.Due giorni in cui verrà festeggiato un vero e proprio simbolo identitario della cittadina, utilizzato in tantissime ricette diverse che col suo profumo, la sua forma peculiare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Ritorna la Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa: l'appuntamento con la XXIX edizione Torna la sagra del carciofo morettoLe colline romagnole si preparano a celebrare uno dei loro prodotti più rappresentativi con la Sagra del Carciofo Moretto, evento primaverile che... Temi più discussi: 73esima Sagra del carciofo romanesco a Ladispoli; Sagra del Carciofo a Ramacca (CT); Sagra del Carciofo Romanesco 73esima edizione; Santa Maria Coghinas: il programma della 18ª edizione della Sagra del carciofo. Ladispoli, Sagra del Carciofo 2026: il programma completoCi siamo, pochi giorni alla 73esima edizione della Sagra del Carciofo di Ladispoli. Di seguito il programma completo dell'evento. Venerdì 10 aprile Ore 9:00: Passeggiata per l'area della Sagra estesa. virgilio.it Torna la Sagra del Carciofo a Ladispoli dal 10 al 12 aprile: il programma e i treni straordinari da RomaDal 10 al 12 aprile torna la Sagra del Carciofo a Ladispoli, sul litorale romano. Si tratta della 73esima edizione del partecipatissimo evento: anche per questo sono stati organizzati tratte ... fanpage.it Ladispoli, il Gruppo Archeologico Romano apre i tesori nascosti del territorio durante la Sagra del Carciofo 2026 - facebook.com facebook Santa Maria Coghinas: tutto pronto per la 18° Sagra del Carciofo x.com