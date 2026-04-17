Settimo Quartiere altro passo per la nuova sede all' ex scuola di Spartà
Il consiglio del Settimo Quartiere, in carica fino alle elezioni amministrative di fine maggio, sarà il primo della sua storia a essere eletto in questa modalità. Intanto, si avvicina il momento di chiudere i lavori presso l'ex scuola di Spartà, che diventerà la nuova sede del quartiere. Questa fase rappresenta un passo importante nella gestione locale, anche se non sono stati ancora comunicati i dettagli sulla data di apertura.
Il consiglio del Settimo Quartiere, il primo della sua storia, uscirà fuori alle elezioni amministrative di fine maggio. Ente che non ha ancora una sede. Il commissario straordinario Piero Mattei, con i poteri della giunta, ha approvato per una spesa di 200mila euro il documento unico di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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