Sindacati nuova sede per la Uil Scuola Campania

Da ildenaro.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Uil Scuola Campania ha deciso di trasferire la propria sede, causa necessità di spazi più ampi, e domani alle 12.00 inaugurerà ufficialmente il nuovo ufficio in Piazzale Immacolatella Nuova 5, nel Porto di Napoli. La scelta di questa posizione permette di migliorare i servizi rivolti ai lavoratori della regione. Durante l’evento, sarà presente lo staff e si potrà visitare la nuova struttura, che condivide l’edificio con la segreteria confederale della UIL Campania.

Giovedì 26 febbraio alle ore 12.00, presso  Piazzale Immacolatella Nuova 5, all’interno del Porto di Napoli, si terrà l’inaugurazione della  nuova sede della UIL Scuola Campania,  che da questa data si trasferisce ufficialmente nello stesso edificio  che ospita già la segreteria confederale della UIL Campania. Un passaggio di grande rilievo organizzativo e politico, che rafforza concretamente  l’integrazione tra categoria e Confederazione, consolidando un modello sindacale fondato su collaborazione, unità e visione comune. All’iniziativa interverranno la Segretaria Generale UIL Scuola Napoli e Campania  Roberta Vannini,  il Segretario Generale UIL Campania  Giovanni Sgambati, il Segretario Generale UIL Scuola  Giuseppe D’Aprile  e il Segretario Generale UIL  Pierpaolo Bombardieri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

