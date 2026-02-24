Sindacati nuova sede per la Uil Scuola Campania

La Uil Scuola Campania ha deciso di trasferire la propria sede, causa necessità di spazi più ampi, e domani alle 12.00 inaugurerà ufficialmente il nuovo ufficio in Piazzale Immacolatella Nuova 5, nel Porto di Napoli. La scelta di questa posizione permette di migliorare i servizi rivolti ai lavoratori della regione. Durante l’evento, sarà presente lo staff e si potrà visitare la nuova struttura, che condivide l’edificio con la segreteria confederale della UIL Campania.

Giovedì 26 febbraio alle ore 12.00, presso Piazzale Immacolatella Nuova 5, all’interno del Porto di Napoli, si terrà l’inaugurazione della nuova sede della UIL Scuola Campania, che da questa data si trasferisce ufficialmente nello stesso edificio che ospita già la segreteria confederale della UIL Campania. Un passaggio di grande rilievo organizzativo e politico, che rafforza concretamente l’integrazione tra categoria e Confederazione, consolidando un modello sindacale fondato su collaborazione, unità e visione comune. All’iniziativa interverranno la Segretaria Generale UIL Scuola Napoli e Campania Roberta Vannini, il Segretario Generale UIL Campania Giovanni Sgambati, il Segretario Generale UIL Scuola Giuseppe D’Aprile e il Segretario Generale UIL Pierpaolo Bombardieri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

La UIL Scuola Campania inaugura la nuova sede nel cuore di NapoliLa UIL Scuola Campania apre ufficialmente la sua nuova sede a Napoli, dopo aver scelto di trasferirsi nel cuore della città.

Stabilizzazione del personale sanitario: la Regione Campania dà seguito alle richieste della Uil e Uil FplLa Regione Campania ha deciso di intervenire per stabilizzare il personale sanitario.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Coin, la crisi si aggrava: i sindacati chiedono un nuovo tavolo al Mimit; Forza Nuova inaugura la sede, i sindacati: Serve una presa di posizione chiara delle istituzioni; Aggiornamento Gps 2026, il MIM convoca i sindacati per importanti novità: a breve ordinanza e nuova piattaforma; Lavoro, sanità e turismo, i sindacati chiedono tavoli di confronto con la Regione: Bisogna pensare ai giovani e un piano di rilancio.

Sede di Forza Nuova, Cgil, Cisl e Uil chiedono una presa di posizione delle istituzioniLe organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil di Piacenza esprimono profonda preoccupazione e sconcerto per l’inaugurazione, avvenuta nel fine settimana ... piacenzasera.it

Uil Siena, inaugurata la nuova sede in Strada Massetana RomanaLa Uil senese ha una nuova casa. È stata inaugurata la nuova sede in Strada Massetana Romana che da ora in poi ospiterà tutte le attività del sindacato. Ogni volta che apriamo una sede della Uil si a ... radiosienatv.it

Graduatorie GPS 2026/28: Roberta Vannini UIL Scuola RUA ci spiega le novità dell'aggiornamento 2026/28. Dal nuovo algoritmo alle sanzioni, cosa bisogna aspettarsi. x.com

UIL Scuola: nasce la struttura territoriale della Locride https://www.rivieraweb.it/p=73777 - facebook.com facebook