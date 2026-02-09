Riesi celebra lo sport e l’inclusione | il torneo Don Bosco coinvolge giovani atleti da tutta la Sicilia

Riesi ha appena chiuso il primo torneo “Don Bosco”, un evento che ha radunato un centinaio di giovani atleti provenienti da tutta la Sicilia. La città ha respirato un’aria di festa, tra partite appassionate e sorrisi condivisi, dimostrando quanto lo sport possa unire e coinvolgere tutti, senza distinzione.

Riesi celebra il "Don Bosco": un successo di inclusione e sport per un centinaio di giovani atleti. Riesi, in provincia di Caltanissetta, ha vissuto un fine settimana all'insegna dello sport e della comunità con la conclusione del primo torneo "Don Bosco". L'evento, dedicato al Santo dei giovani, ha visto la partecipazione di circa un centinaio di atleti provenienti da diverse località siciliane, culminando in una toccante cerimonia di premiazione domenica sera presso la parrocchia San Giovanni Bosco. L'iniziativa, fortemente voluta e realizzata da un team di associazioni locali, rappresenta un esempio di come lo sport possa diventare un veicolo di inclusione e crescita per i giovani.

