Tutti i servizi comunali a portata di smartphone | online l' app del Comune di Catania

Il Comune di Catania ha lanciato un’applicazione che permette ai cittadini di accedere ai servizi comunali direttamente dal telefono. Basta scaricarla e si può fare tutto: pagare bollette, prenotare appuntamenti o consultare informazioni senza dover andare in municipio. È un passo avanti verso una città più digitale e più vicina alle persone.

In occasione delle celebrazioni di Sant'Agata, l'app include una sezione dedicata con informazioni su storia, programma delle festività, trasporti e viabilità Un passo decisivo verso la digitalizzazione dei servizi al cittadino: il Comune di Catania presenta la sua applicazione ufficiale, moderna, intuitiva e gratuita, pensata per avvicinare l'Amministrazione ai cittadini e valorizzare la città. L'iniziativa è stata promossa dal sindaco Enrico Trantino insieme all'assessore ai sistemi informativi Viviana Lombardo, con il coordinamento della direzione comunale guidata da Vincenzo Passanisi.

