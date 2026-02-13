Gas Sales Bluenergy a Perugia terz’ultima giornata di regular season | statistiche e curiosità

Gas Sales Bluenergy ha affrontato una trasferta difficile a Perugia a causa di una serie di infortuni che hanno indebolito la squadra. La formazione biancorossa si è trovata a dover giocare con diversi titolari assenti, complicando il loro percorso in questa penultima giornata di regular season. Domenica 15 febbraio, alle 18, il team di Piacenza scende in campo al Pala Barton Energy, trasmettendo la partita in diretta su Dazn e Vbtv.

Sfida numero diciannove quella in arrivo contro la formazione umbra. Sono diciotto i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Del Monte Supercoppa, Del Monte Coppa Italia SuperLega e Play Off 3° Posto. Il bilancio è a favore di Perugia che ha vinto sedici gare: dodici in regular season, una in semifinale di Del Monte Coppa Italia SuperLega, una in semifinale della Del Monte Supercoppa e due, la scorsa stagione, nella finale dei Play Off 3° Posto. Due le vittorie dei biancorossi: a Roma in Semifinale di Del Monte Coppa Italia Superlega e nella stagione 2023-2024, nella sesta giornata di ritorno quando la gara si chiuse con la vittoria al PalabancaSport dei biancorossi per 3-1 (18-25, 25-22, 25-17, 25-18).