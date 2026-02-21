Volley Bergamo 1991 contro Macerata la passerella dell’ultima di regular season

Bergamo. La fase campionato del Volley Bergamo 1991 si chiude a Treviglio: sabato 21 febbraio alle 20:30, in contemporanea su tutti i campi, la serie A1 cala il sipario sulla regular season. Un finale in cui si definiranno la griglia dei Play Off Scudetto e l'ultimo posto disponibile sul treno della salvezza. Proprio per quest'ultimo verdetto, Bergamo sarà teatro ed arbitro della corsa per evitare la retrocessione: tante le squadre coinvolte in una manciata di punti e tra queste proprio l'avversaria di turno, Macerata. Le rossoblù, forti e sicure della settimana posizione (che porterà alla sfida di primo turno contro Scandicci, con gara-1 in trasferta), scenderanno in campo per chiudere a Treviglio un finale in crescendo: quattro vittorie consecutive e il taboo tie break sfatato solo una settimana fa proprio tra le mura amiche con una grande ed esaltante rimonta sono il biglietto da visita con cui capitan Mlejnkova e compagne scenderanno in campo.