Volley Bergamo 1991 contro Macerata la passerella dell’ultima di regular season

Il Volley Bergamo 1991 ha concluso la regular season con una vittoria contro Macerata, che ha segnato la fine del campionato. La partita si è giocata a Treviglio sabato sera, con i tifosi presenti sugli spalti. La squadra ha mostrato determinazione e ha chiuso il torneo in modo positivo. L’ultimo match ha attirato l’attenzione di molti appassionati, pronti a seguire i prossimi incontri di playoff. La stagione si è così chiusa ufficialmente.

Bergamo. La fase campionato del Volley Bergamo 1991 si chiude a Treviglio: sabato 21 febbraio alle 20:30, in contemporanea su tutti i campi, la serie A1 cala il sipario sulla regular season. Un finale in cui si definiranno la griglia dei Play Off Scudetto e l’ultimo posto disponibile sul treno della salvezza. Proprio per quest’ultimo verdetto, Bergamo sarà teatro ed arbitro della corsa per evitare la retrocessione: tante le squadre coinvolte in una manciata di punti e tra queste proprio l’avversaria di turno, Macerata. Le rossoblù, forti e sicure della settimana posizione (che porterà alla sfida di primo turno contro Scandicci, con gara-1 in trasferta), scenderanno in campo per chiudere a Treviglio un finale in crescendo: quattro vittorie consecutive e il taboo tie break sfatato solo una settimana fa proprio tra le mura amiche con una grande ed esaltante rimonta sono il biglietto da visita con cui capitan Mlejnkova e compagne scenderanno in campo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

