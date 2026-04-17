Serie A oggi Inter Cagliari – La partita in diretta

Oggi si gioca l’anticipo della 33ª giornata di Serie A tra Inter e Cagliari. La partita si tiene in una giornata di metà aprile e vede i nerazzurri scendere in campo contro la squadra sarda. L’incontro si svolge in un clima di attesa e si svolge in orario di giornata. La partita è visibile in diretta, con le formazioni che sono state comunicate prima del calcio d’inizio.

(Adnkronos) – Torna in campo l'Inter in Serie A. Oggi, venerdì 17 aprile, i nerazzurri sfidano il Cagliari nell'anticipo della 33esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dal successo contro il Como, battuto al Sinigaglia con un pirotecnico 4-3, mentre i sardi hanno battuto la Cremonese 1-0 in casa conquistando fondamentali punti salvezza. Dove vedere Inter-Cagliari? La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su Sky Sport. La partita sarà inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull'app SkyGo e su NOW. Nella prossima giornata di campionato, domenica 26 aprile, l'Inter affronterà il Torino in trasferta alle 18.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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