Inter Cagliari streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Venerdì 17 aprile 2026 alle ore 20:45 si gioca la partita tra Inter e Cagliari allo stadio San Siro di Milano. L'incontro rientra nella 33esima giornata della Serie A 2025-2026. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming e in tv, con le formazioni probabili che saranno annunciate prima del calcio d'inizio. La partita si svolgerà sul campo dell'Inter, che occupa una posizione di rilievo nella classifica del campionato.

Inter Cagliari streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. INTER CAGLIARI STREAMING TV – Oggi, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 20,45 Inter e Cagliari scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 33esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Cagliari in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Inter e Cagliari sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.🔗 Leggi su Tpi.it

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