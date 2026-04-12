Serie A | Como-Inter 3-4 i nerazzurri accarezzano lo scudetto

L'Inter ha ottenuto una vittoria per 4-2 in trasferta contro il Como, grazie a una rimonta nel corso della partita. Con questa vittoria, i nerazzurri si sono portati a sei giornate dalla fine con un vantaggio di nove punti sul secondo in classifica, il Napoli. La partita si è conclusa con un risultato che avvicina ulteriormente l’Inter al titolo di campione d’Italia.

L'Inter vince 4-2 in rimonta a Como e mette le mani sullo scudetto, trovandosi a sei giornate dalla fine con nove punti di vantaggio sul Napoli. Al Sinigaglia, la squadra di Fabregas spaventa i nerazzurri, andando suil 2-0 con Valle e Nico Paz. Prima dell'intervallo, Thuram accorcia e a inizio ripresa raddoppia per il 2-2, sfruttando due errori della difesa. Il Como ci riprova ma l'Inter è in controllo e chiude la sfida, e il discorso campionato, con un micidiale uno-due di Dumfries. Troppo tardi, per i padroni di casa, il rigore trasformato da Da Cunha per il 3-4.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Serie A: Como-Inter 3-4, i nerazzurri accarezzano lo scudetto Como Inter 3-4: finisce qui, i nerazzurri archiviano la pratica scudetto al termine di una gara pazza!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Inter-Genoa 2-0, i nerazzurri continuano la volata verso lo scudettoL’Inter dimentica l’eliminazione dalla Champions League e riprende la sua marcia verso il suo 21esimo scudetto.