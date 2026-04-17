Nel campionato di Serie A, si sono disputate le partite della trentaduesima giornata, con il Sassuolo che ha ottenuto un pareggio contro il Como e l’Inter che ha vinto contro il Cagliari, rafforzando la propria posizione in classifica. Dopo le eliminazioni dalle competizioni europee, il torneo nazionale prosegue con queste sfide che influenzano la lotta per le prime posizioni e la zona retrocessione.

Il campionato di serie A, dopo aver archiviato l’eliminazione di tutte le sue rappresentanti dai trofei continentali, torna in campo per i match valevoli per la trentaduesima giornata. Il programma del venerdì prevede due incontri: Sassuolo-Como nel tardo pomeriggio ed Inter-Cagliari nel match serale. Al Mapei Stadium i neroverdi battono 2-1 il Como e certificano il momento negativo di una formazione che ha raccolto un solo punto nelle ultime tre uscite e ora vede allontanarsi la tanto agognata quarta posizione. I padroni di casa decidono le sorti dell’incontro con l’uno-due piazzato sul finire della prima frazione con Volpato, autore di un delizioso pallonetto mancino, e Nzola, bravo a finalizzare la fulminea ripartenza dei suoi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Serie A: il Sassuolo frena il Como. L’Inter liquida il Cagliari e consolida il primato

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