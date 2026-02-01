cremonese inter 0 2 chivu consolida il primato in classifica

L’Inter conquista una vittoria importante sul campo della Cremonese, vincendo 2-0. La squadra di Inzaghi allunga la serie di risultati positivi, arrivando a quattro successi consecutivi in campionato. Con questa vittoria, i nerazzurri si portano a nove punti di vantaggio sul Napoli, mentre aspettano la prossima sfida contro il Bologna. La Cremonese, invece, non riesce a trovare il modo di reagire e resta a secco di punti.

L’Inter supera la Cremonese per 2-0, allunga a quattro vittorie la serie positiva in campionato e torna a nove punti di vantaggio sul Napoli mentre attende la sfida di Bologna che vedrà impegnato il Milan secondo in classifica. Per gli uomini di Cristian Chivu ennesima prova superata in un match condotto in porto senza particolari patemi nonostante alcune novità di formazione, come Davide Frattesi che il tecnico romeno ha virtualmente tolto dal mercato, schierandolo al fianco di Zielinski e Sucic nell’11 iniziale. In attacco, a fare compagnia a Lautaro, Pio Esposito che prosegue nel suo percorso di crescita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

