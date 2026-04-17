Serie A il dato allarmante | solo 18 debuttati nel 2025-26! Il confronto con gli altri campionati è impietoso

Nella stagione 2025-26, sono stati solo 18 i calciatori italiani che hanno esordito in Serie A, un numero che si confronta con una situazione più favorevole in altri campionati europei. La diminuzione dei debutti italiani si registra in un contesto di maggiore apertura e rotazione nelle leghe europee, dove i giovani hanno avuto più opportunità di entrare in campo. Questo dato ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e analisti del settore.

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