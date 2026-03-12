Secondo un rapporto del CIES, il Chelsea ha la rosa più costosa al mondo, con un valore complessivo di circa 1,732 miliardi di euro distribuiti su 54 giocatori. In Italia, l’Inter guida la classifica delle squadre più preziose della Serie A, ma il confronto con i club europei risulta molto più impegnativo. La valutazione delle rose si basa su diversi parametri di mercato e contratti.

Secondo il report del CIES, il club con la rosa più costosa al mondo è il Chelsea. La squadra inglese raggiunge un valore aggregato di circa 1,732 miliardi di euro distribuiti su 54 giocatori sotto contratto. Alle spalle del club londinese si colloca il Manchester City con circa 1,608 miliardi di euro e 47 calciatori in rosa. Sul terzo gradino del podio troviamo il Real Madrid, che raggiunge un valore stimato di circa 1,541 miliardi di euro con 36 giocatori. Cifre lontanissime dalle squadre del campionato italiano di serie A. Il valore delle rose in Serie A. Infatti la squadra con il valore più alto della rosa è l’ Inter. Il club nerazzurro raggiunge un valore aggregato stimato di circa 820 milioni di euro, risultando la società italiana con il patrimonio sportivo più elevato secondo il modello statistico del CIES Football Observatory. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Valore rose, le squadre più preziose in serie A: Inter prima ma il confronto in Europa è impietoso

CIES - Valore giocatori di proprietà, comanda il Chelsea. Inter prima italiana, #Lautaro oltre i 100 mln x.com