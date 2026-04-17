Serie A il dato allarmante | solo 18 debuttanti nel 2025-26! Il confronto con gli altri campionati è impietoso

Nella stagione 2025-26, la Serie A ha visto solo 18 nuovi giocatori fare il loro debutto, un numero molto basso rispetto ad altri campionati europei. Questo dato evidenzia una minore presenza di giovani emergenti nel massimo campionato italiano, in contrasto con realtà sportive dove si registrano numeri più elevati di esordienti. La situazione suscita attenzione sulla capacità di sviluppare nuovi talenti all’interno del calcio italiano.

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