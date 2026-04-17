La Lega calcio ha annunciato il calendario ufficiale della 35ª giornata di Serie A, con partite programmate tra il primo e il 2 maggio. La giornata comprende sia anticipi sia posticipi, coinvolgendo le squadre di punta del campionato. La programmazione è stata comunicata per garantire lo svolgimento regolare degli incontri nel fine settimana di inizio maggio.

La Lega ha ufficializzato la programmazione della 35ª giornata di Serie A, distribuendo gli incontri del fine settimana del 1° maggio tra anticipi e posticipi. Il calendario vede Como-Napoli come sfida principale di sabato 2 maggio alle ore 18, mentre la domenica 3 maggio sarà il turno centrale con Milan contro Sassuolo alle 15, Juve contro Verona alle 18 e Inter che affronterà il Parma a San Siro alle 20:45, per poi chiudere il turno lunedì 4 maggio alle 20:45 con Roma-Fiorentina. L’equilibrio tattico tra i grandi club e le sfide territoriali. Analizzando la struttura del turno, emerge come la distribuzione temporale delle partite miri a dare risalto a scontri che vanno ben oltre il semplice punteggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A, il calendario della 35ª: big in campo tra sfide e recuperi

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