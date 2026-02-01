Calendario Serie A | match ravvicinati con sfide top tra le mura di San Siro e il Mapei Stadium

Sabato 14 febbraio 2026, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si prepara uno dei match più attesi del campionato italiano. L’Inter sfida la Juventus in una partita che va oltre il campionato, con implicazioni anche sul palcoscenico europeo. La sfida tra i due giganti del calcio italiano promette emozioni e tensioni, con i tifosi pronti a vivere un pomeriggio di grande calcio.

Sabato 14 febbraio 2026, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si giocherà uno dei match più attesi del campionato italiano: l’Inter affronterà la Juventus in una sfida che non è solo una classica sfida tra due colossi del calcio italiano, ma anche un evento che peserà sul calendario europeo delle due squadre. L’incontro, in programma alle ore 20.45, sarà l’ultimo atto prima di una serie di impegni internazionali che metteranno a dura prova la capacità di recupero e la resistenza fisica dei giocatori. Per la Juventus, la trasferta a San Siro sarà seguita da un’immediata partenza per Istanbul, dove dovrà affrontare il Galatasaray nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Alle ore 21, San Siro si anima con il calcio internazionale: l'Inter affronta il Liverpool nel sesto turno della fase a gironi di Champions League.

Aggiornamenti in tempo reale su Sassuolo-Juve, match valido per la 19ª giornata di Serie A 202526, con focus sulle formazioni, analisi e risultati.

