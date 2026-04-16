Il trentatreesimo turno della Serie A si svolgerà dal venerdì 17 al lunedì 20 aprile, con partite che si disputeranno nel corso di tre giorni. Il calendario prevede incontri serali nel fine settimana e un proseguimento delle gare anche il giorno successivo, chiudendo così la programmazione del turno. La manifestazione coinvolge diverse squadre, con match distribuiti tra le varie giornate.

Il trentatreesimo turno della Serie A si prepara a dispiegarsi tra venerdì 17 e lunedì 20 aprile, offrendo un palinsesto che spazierà dalle sfide serali del weekend fino alla chiusura del lunedì. Il programma prevede dieci incontri, con appuntamenti chiave come Inter-Cagliari, Roma-Atalanta e Pisa-Genoa che cattureranno l’attenzione degli appassionati attraverso le dirette su e lo streaming su NOW. Un calendario denso tra tattica e gestione dei ritmi. L’apertura del turno avverrà venerdì 17 aprile alle ore 18.30 con il confronto tra Sassuolo e Como, seguito immediatamente alle 20.45 dalla sfida tra Inter e Cagliari, trasmessa su Calcio, Uno, 4K, 251 e in streaming su NOW.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A, 33° turno: il programma completo tra grandi sfide e big match

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