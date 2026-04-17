La 35ª giornata di Serie A si svolgerà tra l’1 e il 4 maggio, con alcune partite anticipate e posticipate rispetto alla programmazione originale. Tra gli incontri più attesi, la sfida tra la Fiorentina e la squadra di Roma si giocherà lunedì 4 maggio. La programmazione comprende anche altri incontri che si svolgeranno in diverse date, con variazioni rispetto alle date inizialmente previste.

MILANO – Annunciati gli anticipi e posticipi della 35ma giornata di serie A, in programma dall’1 al 4 maggio. Venerdì 1 maggio: Pisa-Lecce (20.45); Sabato 2 maggio Udinese-Torino (15), Como-Napoli (18), Atalanta-Genoa (20.45); domenica 3 maggio Bologna-Cagliari (12.30), Sassuolo-Milan (15), Juventus-Verona(18), Inter-Parma (20.45); lunedì 4 maggio Cremonese-Lazio (18.30), Roma-Fiorentina (20.45) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Serie A: Fiorentina a Roma lunedì 4 maggio. Anticipi e posticipi della 35/ma giornata

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