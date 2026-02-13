Serie A 2025-2026 calendario anticipi e posticipi dirette tv DAZN Sky 25 - 26 - 27 giornata

La 25ª giornata di Serie A 2025-2026 inizia venerdì 13 febbraio con Pisa – Milan alle 20.45, mentre il sabato alle 15 si gioca Como – Fiorentina, entrambe trasmesse in diretta su DAZN e Sky.

La 25ª giornata prende il via venerdì 13 febbraio con Pisa – Milan alle 20.45. Il sabato propone Como – Fiorentina alle 15.00, Lazio – Atalanta alle 18.00 e il big match serale Inter – Juventus, trasmesso in co-esclusiva su DAZN e Sky. La domenica si apre con Udinese – Sassuolo alle 12.30, prosegue con Cremonese – Genoa e Parma – Verona alle 15.00, continua alle 18.00 con Torino – Bologna anche su Sky e si chiude in prime time con Napoli – Roma.

La stagione di Serie A 2025-2026 si avvicina e i calendari sono già pronti.

La Serie A 2025-2026 presenta il calendario con anticipi e posticipi delle giornate 21-22-23-24, trasmessi in diretta su DAZN e Sky.

