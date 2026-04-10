Serale Amici anticipazioni quarta puntata 11 aprile | chi è stato eliminato gli ospiti

Sabato 11 aprile va in onda la quarta puntata del serale di Amici. Durante la serata, saranno presenti alcuni ospiti e ci sarà un’eliminazione. Le anticipazioni indicano i nomi di chi potrebbe lasciare il talent show e gli artisti invitati a esibirsi. La puntata sarà trasmessa in prima serata e le informazioni riguardano anche i concorrenti coinvolti e le dinamiche che si svilupperanno durante la serata.

Tutte le anticipazioni della quarta puntata del serale di Amici, in onda sabato 11 aprile: chi sono gli ospiti e chi sarà eliminato Sabato 11 aprile andrà in onda la quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, con tanti ospiti molto amati e un eliminato da scoprire. Ecco tutte le anticipazioni della prossima puntata. Le anticipazioni della quarta puntata del serale di Amici, che andrà in onda sabato 11 aprile, non si sono fatte attendere ed è arrivato il momento di scoprire tutti i dettagli che sono emersi, grazie alle talpe di Amici News. La competizione è iniziata subito in modo molto acceso, come sempre, e la prima manche è stata vinta dal team Zerbi-Celentano, che si è scontrata con la squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Serale Amici 25, anticipazioni quarta puntata 11 aprile: chi è stato eliminato, ospiti e giudiciLe anticipazioni della quarta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 11 aprile.

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Anticipazioni Serale Amici 2026, puntata dell’11 aprile: chi sarà eliminato e quali sono gli ospitiSabato 11 aprile ci sarà la quarta puntata del Serale di Amici: scopriamo le anticipazioni, quali saranno gli eliminat e gli ospiti in programma. alfemminile.com

Amici 25, Anticipazioni Serale: gli ospiti e gli eliminati della quarta puntataEcco cosa è successo nel corso della quarta registrazione del Serale di Amici 25 e chi sono gli allievi costretti a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi. comingsoon.it

Tre nomi al ballottaggio finale, ma solo uno lascerà il Serale di Amici 2026. Secondo te chi rischia davvero tra Caterina, Alessio e Alex Le anticipazioni della quarta puntata sono su AllMusicItalia.it #Amici25 #AmiciSpoiler #OriettaBerti #JAx - facebook.com facebook

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