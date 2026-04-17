Sequestro di droga sull' A16 CONFSAL | La Polstrada di Avellino esempio concreto di efficienza e presenza dello Stato

Nell’ambito di un’operazione condotta sulla A16, sono stati sequestrati diversi chili di droga. La Polizia Stradale di Avellino ha svolto un intervento che ha portato alla confisca di sostanze stupefacenti e all’arresto di alcuni soggetti coinvolti. La conferma dell’efficacia dell’intervento arriva anche da un rappresentante di una confederazione sindacale, che ha elogiato la professionalità e l’impegno degli agenti durante le operazioni.

“Un’operazione di grande rilievo che conferma, ancora una volta, l’elevatissima professionalità, la dedizione e il senso del dovere delle donne e degli uomini della Polizia Stradale di Avellino”.Maxi sequestro sull'A16Con queste parole il Vice Segretario Regionale CONFSAL Campania, Lorenzo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Maxi sequestro di cocaina sull’A16: arrestati padre e figlioTempo di lettura: < 1 minuto Un normale controllo lungo l’autostrada A16 Napoli–Canosa si è trasformato in un importante sequestro di droga, tra i... Smottamento sull'A16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Avellino OvestUno smottamento ha interessato la mattina di oggi l’autostrada A16 Napoli–Canosa, nel tratto compreso tra Avellino Est e Avellino Ovest, al km 46, in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Apre l'auto del compagno e chiama la polizia: C'è qualcosa di strano, dentro c'è un tesoro di droga e Viagra; Ingente sequestro di droga al porto di Trapani, un arresto; Ancora un sequestro di droga, intercettati oltre 5 chili tra marijuana e hashish: ai domiciliari due corrieri; Cocaina dal confine al Locarnese: arrestato 47enne, sequestri e indagine sul giro di spaccio. Maxi-sequestro di droga nel magazzino di casa: una famiglia intera in manetteMadre e due figli nascondevano oltre 600 kg di hashish tra scaffali e frigoriferi: il valore della sostanza sfiora i 4 milioni di euro ... zoom24.it Ancora un sequestro di droga, intercettati oltre 5 chili tra marijuana e hashish: ai domiciliari due corrieriNel corso di un pattugliamento effettuato a Mascali, gli agenti della squadra mobile hanno notato un 62enne che ha accostato l’auto sul ciclo della strada, fermandosi accanto ad un altro veicolo con i ... cataniatoday.it Famiglia del bosco: genitori e figli vivono in stato di sequestro. E Catherine da vittima è diventata carnefice Leggi qui - https://www.ilriformista.it/famiglia-del-bosco-genitori-e-figli-vivono-in-stato-di-sequestro-e-catherine-da-vittima-e-diventata-carnefice-508761/ - facebook.com facebook Santeramo in Colle (BA): arrestate dai #Carabinieri 2 persone con sequestro di veicoli di provenienza illecita, targhe, parti di auto e indumenti per travisamento carabinieri.it/in-vostro-aiut… x.com